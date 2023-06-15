Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 18

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Количество погибших в результате паводка после ЧП на Каховской ГЭС среди жителей Херсонской области выросло до 18. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек. Уровень воды продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани – 0,25 метра", – написал он в своем телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что в лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. По словам Сальдо, с начала спасательной операции из зоны подтопления спасатели эвакуировали 7,5 тысячи человек, в том числе 461 ребенка и 146 маломобильных граждан. При этом за минувший день, продолжил он, вывезли 277 человек.

Сальдо добавил, что в пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке пребывают 1 764 эвакуированных жителя.

Между тем в медицинских службах рассказали, что травмы в результате ЧП получили 95 жителей. Они обратились в больницу с переохлаждениями и другими ранениями. 93 из них были госпитализированы.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, теракт осуществила украинская сторона.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Ранее было известно о 17 погибших.

В МЧС РФ рассказали, что ЧП на гидроэлектростанции с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля