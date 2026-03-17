Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнюю девушку. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, подозреваемая пришла в квартиру на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Ей открыла дверь хозяйка квартиры.

Девушка распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться.

