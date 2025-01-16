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16 января, 18:15

Происшествия

Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве

Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве

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Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика не справился с управлением.

Очевидцы опубликовали видео аварии. У автобуса треснуло лобовое стекло. У грузовика разбит передний бампер и оторвана дверь. Известно, что пострадали водитель и пассажир автобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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