Водитель грузовика врезался в автобус на улице Обручева в Москве. По предварительным данным, мужчина за рулем грузовика не справился с управлением.

Очевидцы опубликовали видео аварии. У автобуса треснуло лобовое стекло. У грузовика разбит передний бампер и оторвана дверь. Известно, что пострадали водитель и пассажир автобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

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