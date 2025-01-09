Заявивший о бомбе на рейсе Нижнекамск – Москва доставлен в полицию

Пассажир, который заявил о наличии взрывных устройств на борту самолета Нижнекамск – Москва, доставлен в полицию с признаками алкогольного опьянения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Службы аэропорта незамедлительно приняли оперативные меры для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа согласно действующим регламентам. Воздушное судно приземлилось в 18:40 по московскому времени, далее самолет направили на удаленную от терминалов и других воздушных судов стоянку.

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево и кинологической службы провели комплексный досмотр воздушного судна и багажа пассажиров. Взрывные устройства на борту не обнаружены.