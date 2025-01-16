Экс-возлюбленного Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к 7 годам

Фото: телеграм-канал "112"

Экс-возлюбленного Анастасии Волочковой бизнесмена Дмитрия Дюрана осудили на 7 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на Дзержинский городской суд Нижегородской области.

Между тем ряд СМИ сообщал, что Дюран собрал более 100 миллионов рублей с нескольких десятков предпринимателей, которых убедил вложиться в кондитерскую сеть Family Desert. Он говорил жертвам, что те получат средства обратно с процентами. После перевода денег переставал выходить на связь. Всего от мошеннических действий пострадали около 50 человек.

Дюран был задержан полицией 21 сентября 2023 года. Бизнесмен раньше носил фамилию Яшин, был признан банкротом. После этого он взял фамилию Дюран. Тем временем Волочкова утверждала, что задержание мужчины является подставой. При расследовании правоохранители оценили нанесенный жертвам ущерб в 15 миллионов рублей.