Убитый в результате теракта в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее разоблачал использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия против российских войск и мирного населения. Он также заявлял, что Киев готовит так называемую грязную бомбу.

Кроме того, Кириллов известен своими высказываниями о деятельности зарубежных биолабораторий и о том, как они связаны с распространением инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.