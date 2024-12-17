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17 декабря, 16:30

Происшествия

Убитый генерал-лейтенант Кириллов разоблачал деятельность ВСУ по применению химоружия

Убитый генерал-лейтенант Кириллов разоблачал деятельность ВСУ по применению химоружия

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Убитый в результате теракта в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее разоблачал использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия против российских войск и мирного населения. Он также заявлял, что Киев готовит так называемую грязную бомбу.

Кроме того, Кириллов известен своими высказываниями о деятельности зарубежных биолабораторий и о том, как они связаны с распространением инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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