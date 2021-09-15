Задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

Задержан гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске, где произошел взрыв. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, компания не выявила неисправность в двух квартирах.

"По данным следствия, в рамках исполнения договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, генеральный директор компании не организовал соответствующее техническое обслуживание и не выявил неисправность газового оборудования", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие просит суд заключить подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.