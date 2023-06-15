Новости регионов: газ взорвался в жилом доме в Красновишерске

В Пермском крае в городе Красновишерске в пятиэтажке взорвался газ. В нескольких квартирах выбило стекла, обрушилась одна из несущих стен, после этого начался пожар. Из дома спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей.



В Новосибирске рухнул строительный кран с оператором внутри. Металлическая конструкция упала на припаркованные рядом со стройплощадкой легковые автомобили. Повреждено около десятка машин. Сообщается, что в кране находилась женщина, она скончалась на месте происшествия.

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