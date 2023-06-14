СК возбудил дело по факту нападения мужчины на жену и дочь в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины на дочь и жену в Южном Бутове. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени специалисты уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас идет сбор доказательной базы дела.

Инцидент произошел утром 14 июня в квартире дома на Южнобутовской улице. В ходе бытового конфликта мужчина напал с ножом на жену и дочь, после чего выпал из окна 6-го этажа. Все участники конфликта выжили и были госпитализированы.

Как позже уточнила прокуратура, 19-летняя девушка получила ножевые ранения обеих рук, а ее мать – ранения в области предплечья. Было установлено, что за день до инцидента последняя сообщила супругу о решении развестись.

