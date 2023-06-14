Очевидцы рассказали о мужчине, который выпал из окна 6-го этажа в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Прибывшие на Южнобутовскую улицу полицейские долго разговаривали с мужчиной, который напал на свою жену и дочь с ножом. По словам очевидцев, он сидел на балконе шестого этажа, свесив ноги. Об этом сообщает телеканал "360".

"Он сидел тихо, никаких действий не предпринимал", – рассказала женщина.

По ее словам, после разговоров с полицейскими мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Бригада скорой помощи отвезла его в реанимацию больницы "Коммунарка".

"Мы видели, как вывели женщин. Они, по-моему, окровавленные были", – отметила другая очевидица.

Местная жительница добавила, что она и уборщица дома слышали громкие крики во дворе перед произошедшим.

"Вопли были нечеловеческие. Я сначала думала, может, собаки подрались, потому что звуки нечеловеческие были просто", – сказала она.

Днем 14 июня мужчина напал на свою супругу и 19-летнюю дочь в Москве, нанеся им ранения ножом. Отмечалось, что женщина и дочь смогли выбежать на лестничную клетку дома, после чего они были госпитализированы.

После произошедшего злоумышленник выпал с балкона дома, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.



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