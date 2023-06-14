Стала известна причина нападения мужчины на жену и дочь в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Нападение мужчины на жену и дочь в Южном Бутове произошло через день после того, как пострадавшая сообщила супругу о намерении развестись. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

"41-летняя женщина пояснила, что утром 14 июня ее муж 1974 года рождения на кухне квартиры напал на ее 19-летнюю дочь. <...> Прибежав на крики о помощи, она увидела дочь, лежащую на полу в крови, а мужчина напал на нее. <...> Накануне происшествия пострадавшая сообщила супругу о своем решении развестись", – говорится в сообщении.

Девушка получила ножевые ранения обоих рук, а ее мать – ранения в области предплечья. После нападения пострадавшие смогли выбежать из квартиры и позвать на помощь. Сейчас им уже оказана медицинская помощь.

Прокуратура контролирует вопрос принятия процессуальных решений в связи со случившимся, в том числе и возбуждение уголовного дела. Отмечается, что в отношении нападавшего будет проведена психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошел утром 14 июня. Сотрудники полиции приехали на сообщение о бытовом конфликте. Было установлено, что москвич напал на жену и дочь с ножом, после чего выпал из окна 6-го этажа. Все участники конфликта выжили и были госпитализированы.

