Хозяйка пропавшей в аэропорту Домодедово собаки рассказала о произошедшем

Прокуратура организовала проверку по факту пропажи собаки в аэропорту Домодедово. Ранее там развернули большую поисковую операцию. Несколько дней назад собака по кличке Ева сбежала из переноски при погрузке в самолет. По словам работников аэропорта, она перегрызла защитный хомут, вырвалась и убежала. Пропажу ее хозяйка Екатерина Безручко обнаружила уже по прилете в Симферополь.

"Мы приехали чуть раньше потому, что рейс задержали и нам предложили сразу сдать собаку в багаж. Мы зарегистрировали переноску, зарегистрировали собаку, оплатили все. На сдаче в багаж сотрудники Домодедово или авиакомпании, этого я не знаю, они сами лично проверили переноску и хомутами получается прикрутили решетку к самой переноски. И собака уехала на лифте. Мы спокойно дождались посадки на рейс в 21:00, ничего не зная улетели, и прилетев сюда, на месте уже, около 12 ночи долго ждали собаку. Около часа ее не было. Когда начали разговаривать с сотрудниками, которые выдают негабаритный багаж, они сказали, что собаки на борту нет", – сказала Екатерина.

Она отметила, что они позвонили в аэропорт Домодедово и там им сообщили, что собака убежала.

Тем временем в аэропорту собаку ищут круглосуточно. Поиски ведутся по всей территории аэродрома, а это более тысячи гектаров. Всем, кто задействован в операции, отправили фотографии пропавшей Евы. И, как пишут СМИ, собаку уже заметили, она была на взлетной полосе. Ее там видели летчики, вот только поймать животное пока не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.