Новости России: в Крыму после сильнейших дождей затопило трассу "Таврида"

В Крыму после сильнейших дождей затопило трассу "Таврида" – от Феодосии до Керчи. В самом городе подтоплены более 100 домов, городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод. На помощь крымчанам отправились 50 специалистов Донского спасательного центра МЧС России и 16 единиц техники.

Слишком много воды и в Еврейской автономной области. Там из-за паводка на Амуре ввели режим ЧС. Как сообщили в правительстве региона, на всех гидропостах вода достигла отметки "Опасное явление". Подтоплены десятки приусадебных участков, жилые дома и дороги. Гидрологи считают, что уровень воды в Амуре будет подниматься до 17 августа. Глава Приамурья Василий Орлов попросил министра обороны Сергея Шойгу выделить для региона пять плавающих транспортеров.

Якутия задыхается в дыму от лесных пожаров. Из-за этого власти объявили 13 августа выходным днем. Работать разрешили только медучреждениям, аптекам и круглосуточным предприятиям. В зоне повышенной опасности и столица региона. В Якутске вредных веществ в воздух в 20 раз больше допустимых показателей. Жители жалуются на кашель, резь в глазах, головные боли, проблемы с дыханием и сердцем. Природные пожары в Якутии не могут потушить уже несколько недель. По данным Авиалесоохраны, огонь прошел уже больше 6,5 миллиона гектаров, а дым доходит до Казахстана.

Жители Архангельска критикуют губернатора и мэра за неправильный субботник в Новодвинской крепости. Она находится на острове Линский Прилук в дельте реки Северная Двина. Так вот, там чиновники провели показательную уборку со своим личным участием. Однако, по словам экозащитников, дело не закончили. Весь мусор свалили в кучу, без сортировки. Так на общей свалке оказались и трава, и автопокрышки. А они относятся к 4 классу опасности отходов и должны быть утилизированы особым способом.