Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:30

Новости

Новости регионов: самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Рязани

Новости регионов: самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Рязани

В канзасский ручей утекли 14 тысяч баррелей нефти

Спасатели всю ночь разбирали завалы в поисках пострадавших после обстрела Донецка

Пожар произошел в здании усадьбы конца XVII века в центре столицы

"Рейд 112": ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Россолимо

В Рязани из-за взрыва газа в доме введут режим ЧС муниципального характера

Торговый центр "Мега Химки" может быть закрыт до конца выходных

Легковая машина сгорела на МКАД

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в кражах и грабежах

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, продававших подделки

Самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Рязани. В результате произошедшего пострадали два человека. Оба в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии. В здании частично обрушились перегородки и перекрытия между этажами.

В Краснодаре начали ездить новогодние троллейбусы и трамваи. Снаружи они украшены яркими разноцветными гирляндами, на стеклах праздничные наклейки. А в салоне пассажиров встречают кондукторы и водители в маскарадных костюмах. Транспорт будет курсировать и после нового года. Обещают, что хорошее настроение они будут дарить до 15 января.

Черное небо и угольная крошка вместо снега. Так живет один из городов на Алтае. Плотный туман видно даже с воздуха. Угольная пыль накрыла населенный пункт из-за проблем с оборудованием местного теплоэнергетического комплекса. Котлы не справились с некачественным углем, произошел выброс из дымовой печи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика