Новости регионов: самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Рязани

Самогонный аппарат взорвался в одном из жилых домов в Рязани. В результате произошедшего пострадали два человека. Оба в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии. В здании частично обрушились перегородки и перекрытия между этажами.

В Краснодаре начали ездить новогодние троллейбусы и трамваи. Снаружи они украшены яркими разноцветными гирляндами, на стеклах праздничные наклейки. А в салоне пассажиров встречают кондукторы и водители в маскарадных костюмах. Транспорт будет курсировать и после нового года. Обещают, что хорошее настроение они будут дарить до 15 января.

Черное небо и угольная крошка вместо снега. Так живет один из городов на Алтае. Плотный туман видно даже с воздуха. Угольная пыль накрыла населенный пункт из-за проблем с оборудованием местного теплоэнергетического комплекса. Котлы не справились с некачественным углем, произошел выброс из дымовой печи.

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