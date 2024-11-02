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Новости

Новости

02 ноября, 12:45

Происшествия

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 200 человек

Новости мира: число жертв наводнений в Испании превысило 200 человек

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В Испании число жертв наводнений превысило 200 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в Валенсии – она сильнее всего пострадала от ударов стихии. Дороги разрушены, доставка продовольствия не возможна. Местные власти рассылают СМС-сообщения, в которых сообщают, что перебои с продуктами питания и водой продлятся еще неделю. Шторм тем временем продолжается, объявлен красный уровень угрозы.

Крупный пожар произошел на заводе по производству растительного масла в городе Бекаси в Индонезии. Он находится неподалеку от столицы Джакарты. Погибли по меньшей мере 8 человек. Для тушения задействовали 20 пожарных машин. Все ближайшие дороги перекрыты.

Крупнейший действующий вулкан Мексики "Попокатепетль" вновь активен. В последние дни он выбрасывает на большую высоту раскаленные лаву, а также пепел, пар и газы. Вулкан расположен в центральной части страны всего в 50 километрах от Мехико.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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