В Великобритании приняли первую группу украинских танкистов для обучения

В Великобритании приняли первую группу украинских танкистов, они будут учиться ездить на английской военной технике, которую Соединенное Королевство планирует передать Киеву.

Передача вооружений состоится при определенных условиях. Одно из них – непременно эвакуировать подбитые машины, причем даже из-под обстрелов.

Зачем ставить подобное условие? Чему и как долго придется учить украинцев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.