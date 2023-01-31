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Политика

В Великобритании приняли первую группу украинских танкистов для обучения

В Великобритании приняли первую группу украинских танкистов для обучения

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В Великобритании приняли первую группу украинских танкистов, они будут учиться ездить на английской военной технике, которую Соединенное Королевство планирует передать Киеву.

Передача вооружений состоится при определенных условиях. Одно из них – непременно эвакуировать подбитые машины, причем даже из-под обстрелов.

Зачем ставить подобное условие? Чему и как долго придется учить украинцев? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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