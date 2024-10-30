Новости регионов: в Госдуме предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

В России могут постепенно ввести ограничение часов продажи алкоголя. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев. Предлагается сначала сократить промежуток до 5 часов в день, а затем – до 2. Депутаты хотят, чтобы ограничения действовали как в будние, так и в выходные дни. Ранее подобную меру пообещали ввести в Вологодской области. Власти региона планируют разрешить продажу алкоголя по будням только с 12:00 до 14:00. В выходные и праздники режим торговли не изменится.

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