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Новости

29 октября, 08:00

Политика

Новости мира: Камала Харрис заявила, что готова пройти тест на интеллект

Новости мира: Камала Харрис заявила, что готова пройти тест на интеллект

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Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис готова пройти тест на интеллект, об этом она завила в одном из интервью. Ранее в ходе предвыборной гонки ее соперник – республиканец Дональд Трамп – неоднократно высказывал сомнения в ее умственных способностях и предлагал ей пройти соответствующую проверку. Кроме своей готовности на тестирование, Харрис также заявила, что потребовала бы от Трампа того же, добавив, что в последнее время он проявляет нестабильность.

Слушания по делу актера Жерара Депардье отложили до марта из-за его состояния здоровья. Требование о переносе исходило от защиты актера. По словам адвоката, Депардье хочет присутствовать на заседании лично, однако врачи пока запрещают ему это сделать. Актер является фигурантом нескольких судебных дел по обвинениям в домогательствах. Однако артист отрицает все обвинения.

В Париже подвели итоги уходящего футбольного сезона и определи его лучшего игрока. Им оказался испанский полузащитник английского "Манчестер Сити" – Родри – теперь он является обладателем "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды в футболе. К своему трофею спортсмен шел на костылях, в конце сентября он получил тяжелую травму колена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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