Новости мира: почти 33 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США

Почти 33 миллиона американцев уже досрочно проголосовали на выборах президента США. Данными поделились исследователи университета Флориды. При этом, согласно опросам, значительное число избирателей до сих пор не решили, за кого отдадут голос.

Так, газета The Washington Post впервые с 1988 года не станет выступать в поддержку какого-либо кандидата. Выборы в США пройдут 5 ноября. За пост президента будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Житель Австралии приехал в магазин на полыхающей машине. Огонь вырывался из-под капота, весь автомобиль был в дыму. Но мужчина лишь загружал купленные товары в салон. Очевидцы недоумевали и пытались сбить пламя из огнетушителя, в то время, как хозяин авто взял алкогольный напиток и отошел в сторону.

Ученые впервые обнаружили в горах Узбекистана затерянные города Шелкового пути. Они располагались на ключевом перекрестке торговых путей, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря.

Ранее считалось, что маршрут Великого Шелкового пути проходил по равнине. Но технологии дистанционного зондирования позволили опровергнуть эту версию. Ученые считают, что горную местность выбрали намеренно, чтобы использовать сильные ветра для разжигания огня, необходимого для выплавки железной руды.

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