Haber7: турку, который 24 года ждет на остановке возлюбленную, подарили укрытие

Фото: haber7.com

Жителю турецкого Синопа Эджевиту Окюзджу, который уже 24 года ждет свою возлюбленную на автобусной остановке у обочины дороги, подарили укрытие, сообщает RT со ссылкой на Haber7.

Неравнодушной оказалась дальнобойщица Севги Алтынал, которая часто проезжает мимо этого места. Она подарила мужчине небольшой контейнерный домик, чтобы он не замерз в холодные зимние дни. Алтынал также попросила других местных жителей не оставлять мужчину в одиночестве, помогая ему в повседневных нуждах.

"Давайте не оставим Эджевита одного. Проезжая мимо, давайте остановимся и поможем ему продуктами и напитками", – призвала она.

Куда пропала возлюбленная Окюзджу и почему мужчина ждет ее именно в этом месте, не уточняется.

Ранее служба "Социальный патруль" призвала москвичей сообщать о бездомных, которые замерзают и нуждаются в помощи. В столице для оказания помощи таким людям работают несколько учреждений, а также мобильные бригады.

Неравнодушные москвичи, которые заметили на улице бездомного человека, могут обратиться в "Социальный патруль" по номеру телефона 8 (499) 357⁠-01⁠-80, а также через единую службу помощи 112. Специалисты отреагируют на обращение и приедут на место. Центр и его филиалы работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.