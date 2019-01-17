Москвичей призвали сообщать о замерзающих на улице бездомных

Служба "Социальный патруль" призвала москвичей сообщать о бездомных, которые замерзают и нуждаются в помощи. В столице для оказания помощи бездомным работают несколько учреждений, а также мобильные бригады службы "социальный патруль", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"Если вы увидели на улицах города бездомного гражданина, которому нужна помощь, не оставайтесь равнодушными – позвоните по телефону круглосуточной мобильной службы "Социальный патруль": 8 (495)720-15-08, 8(499)357-01-80", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в Москве помощь бездомным доказывают в "Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Глинки" и "Центре социальной адаптации для бездомных граждан при ГБУ Москвы "Психоневрологический интернат №5". Также в круглосуточном режиме работает пункт срочной социальной помощи по адресу: улица Иловайская, дом 2.
Мобильные пункты обогрева каждый день работают на территориях, прилегающих к столичным вокзалам. Они находятся по адресам: улица Краснопрудная, владение 3/5 (за Ярославским вокзалом), улица Дубининская, дом 2 (Павелецкий вокзал), Бережковская набережная, дом 14 (Киевский вокзал), улица Грузинский Вал, дом 11 (Белорусский вокзал), недалеко от выхода из станции метро "Чкаловская" (Курский вокзал).
Бригады мобильной службы "Социальный патруль" в 2018 году помогли 29 885 бездомным в столице. Получить горячее питание, обогрев или ночлег люди, не имеющие определенного места жительства, могут круглосуточно. Нужно лишь попасть в один из пунктов "Социального патруля". Добраться туда можно самостоятельно или с бригадой мобильной службы.
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