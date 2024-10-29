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29 октября, 00:00

Происшествия

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

ФСБ показала видео пресечения попытки нарушения границы в Брянской области

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ФСБ опубликовала видео- и фотокадры иностранных диверсантов, которые предприняли попытку вторгнуться в Брянскую область с территории Украины. На одном из фото – ликвидированный боевик с татуировкой элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США. На кадрах оперативной видеосъемки – оружие, боеприпасы и снаряжение диверсантов, флаг Канады и молитвенник на польском языке.

Также Минобороны РФ опубликовало кадры из Курского приграничья. Там бронегруппа морских пехотинцев Тихоокеанского флота уничтожила подразделение ВСУ. Бойцы на танках и БТР под непрерывным огнем противника смогли прорваться к вражескому опорному пункту и занять его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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