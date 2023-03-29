Петиция о запрете использования боеприпасов с ураном появилась на сайте президента Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о запрете использования боеприпасов с обедненным ураном. Их планирует отправить Великобритания. Жители Украины просят своего президента отказаться от боеприпасов с обедненным ураном. Последствия его применения могут привести к катастрофе.

Чем именно опасны эти снаряды? И почему Великобритания продолжает поставлять такое вооружение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.