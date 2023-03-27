Профсоюзы Израиля решили прекратить забастовку после приостановки судебной реформы

Фото: ТАСС/Иван Батырев

Председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид заявил, что профсоюзы страны прекращают забастовку после приостановки судебной реформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции "Кан".

Ранее в понедельник в израильских СМИ появилась информация, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию "Еврейская сила", согласовали приостановку судебной реформы как минимум до лета.

Вечером 27 марта Нетаньяху выступил с обращением к гражданам Израиля, в котором подтвердил информацию о приостановке судебной реформы.

"Мы настаиваем на необходимости произвести изменения в судебной системе, мы дадим возможность для того, чтобы достичь широкого согласия. <...> Поэтому на основании <...> желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии Кнессета", – приводит его слова ТАСС.

Тем не менее израильский премьер подчеркнул, что реформа будет реализована в любом случае, поскольку это необходимо для балансировки ветвей власти в стране.

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.



Премьер-министр Израиля объявил, что приостановит судебную реформу – СМИ

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