Нетаньяху согласовал с правящей коалицией приостановку судебной реформы до лета – СМИ

Фото: ТАСС/Иван Батырев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир согласовали приостановку судебной реформы, которая вызвала в государстве массовые протесты. Об этом сообщила государственная радиостанция "Кан".

Отмечается, что в возглавляемой Бен-Гвиром партии "Еврейская сила" рассказали о решении отложить утверждение данной реформы до летней сессии. А израильский премьер, в свою очередь, согласился на формирование Национальной гвардии, которую передадут под контроль министерства нацбезопасности.

Ранее Нетаньяху на фоне протестов в стране объявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы "во имя единства народа".

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.

Массовые демонстрации против судебной реформы и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрали порядка полумиллиона участников. Согласно оценке израильских СМИ, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек.



Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

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