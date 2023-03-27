Генконсул Израиля в Нью-Йорке объявил об отставке из-за действий Нетаньяху

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Генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир принял решение уйти в отставку после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля Йоава Галанта. Об этом генеральный консул сообщил в своем Twitter.

Замир написал, что не может больше представлять действующее правительство и сообщил, что политическая ситуация в Израиле достигла критического момента.

"Для меня настало время присоединиться к борьбе за будущее Израиля, чтобы гарантировать, что он останется маяком демократии и свободы в мире", – написал он.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что 26 марта Нетаньяху отстранил Галланта от должности. Поводом для его отставки стало обращение министра к гражданам, в ходе которого он заявил, что судебная реформа влияет на безопасность государства, поскольку многие резервисты отказываются от службы в армии.

Тысячи протестующих в Израиле прорвались через полицейский кордон к иерусалимской резиденции премьер-министра Нетаньяху. Незапланированный массовый протест начался в воскресенье 26 марта из-за отставки Галланта. Сообщается, что прорвавшихся к резиденции митингующих полиция оттесняет водометами.

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.



Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

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