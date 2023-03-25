Протестующие шахтеры вышли на улицы Варшавы. К зданию представительства Еврокомиссии порядка трехсот митингующих принесли гроб с портретами Урсулы фон дер Ляйен и экоактивистки Греты Тунберг. Горняки выступают против общеевропейской директивы об ограничении выбросов метана.

Изменения, предложенные Брюсселем, предполагают, что к 2027 году эмиссия должна уменьшиться вдвое. За нарушения новых норм придется платить штрафы, что очевидно, приведет к закрытию ряда шахт и массовым увольнениям.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

