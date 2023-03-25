Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

В мире

Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции

Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции

Сильная турбулентность произошла во время рейса из Анголы в Лиссабон

На востоке Испании бушуют лесные пожары

Недовольные вкладчики вышли на митинг к зданию Центробанка в Ливане

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Турции

Извержение вулкана Левотоло началось на юге Индонезии

Протестующие шахтеры вышли на улицы Варшавы

Горы мусора полыхают на улицах Франции из-за массовых протестов

Новости мира: утечка газа стала причиной взрыва на шоколадной фабрике в США

Совет Европы обеспокоен применением силы против демонстрантов во Франции

Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции. Битва между протестующими и жандармерией идет уже несколько часов в Сент-Солин.

Беспорядки начались на манифестации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд.

Полиция активно применяет слезоточивый газ и водометы. По предварительным данным, задержано 11 человек, один человек пострадал. Согласно данным властей, в протестах принимают участие по меньшей мере шесть тысяч человек. Организаторы же говорят о примерно 25 тысячах участников. Столкновения продолжаются. К месту битвы подтягиваются подкрепления с обеих сторон. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика