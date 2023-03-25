Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции. Битва между протестующими и жандармерией идет уже несколько часов в Сент-Солин.

Беспорядки начались на манифестации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд.

Полиция активно применяет слезоточивый газ и водометы. По предварительным данным, задержано 11 человек, один человек пострадал. Согласно данным властей, в протестах принимают участие по меньшей мере шесть тысяч человек. Организаторы же говорят о примерно 25 тысячах участников. Столкновения продолжаются. К месту битвы подтягиваются подкрепления с обеих сторон. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

