Протестующие в Израиле прорвались к резиденции Нетаньяху после отставки главы Минобороны

Фото: Oded Balilty/AP/ТАСС

Тысячи протестующих в Израиле прорвались через полицейский кордон к иерусалимской резиденции премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. Об этом пишет портал Walla.

Отмечается, что недовольные граждане вышли на улицы после того, как ранее в воскресенье Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля Йоава Галланта. Движение по шоссе № 1 в направлении Иерусалима было перекрыто, однако протестующих это не остановило.

Как до этого писало издание The Jerusalem Post, 26 марта Нетаньяху отстранил Галланта от должности. Поводом послужило субботнее обращение последнего к гражданам, в ходе которого он заявил, что судебная реформа влияет на безопасность государства, поскольку многие резервисты отказываются от службы в армии.

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.



Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

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