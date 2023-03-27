Нетаньяху объявил, что приостановит судебную реформу – СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне протестов в стране объявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, главный идеолог реформы и министр юстиции Ярив Левин понял, что другого выбора нет. При этом ему и Нетаньяху предстоит убедить в этом одного из самых ультраправых членов правительства – министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Ранее президент Израиля призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы "во имя единства народа".

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.

Массовые демонстрации против судебной реформы и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрали порядка полумиллиона участников. Согласно оценке израильских СМИ, накануне на улицы вышли более 600 тысяч человек.



Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

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