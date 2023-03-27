Фото: ТАСС/AP/Maya Alleruzzo

Президент Израиля призвал немедленно остановить процесс принятия судебной реформы. Соответствующее сообщение появилось в его аккаунте в Twitter.

"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс (принятия реформы. – Прим. ред.)", – говорится в его публикации.

Израильтяне протестуют уже больше десяти недель. Поводом для волнений стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.

Массовые демонстрации против судебной реформы и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху собрали порядка полумиллиона участников.



Жители Израиля вышли на протесты против политики премьера Нетаньяху

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!