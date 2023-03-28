Мэр Воркуты заявил о своем желании отправиться на службу по контракту в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Мэр города Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что отправится на службу по контракту в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

"Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции уже в качестве военнослужащего. В скором времени я заключу контракт на один год с министерством обороны", – отметил Шапошников.

Он добавил, что принял решение осознанно и получил поддержку от главы Республики Коми Владимира Уйбы, а также от пяти сотрудников администрации, которые согласились пойти с ним.

Как отметили в муниципалитете, сроки отправки Шапошникова в зону СВО пока что уточняются, а также решается вопрос о том, кто будет исполняющим обязанности на период службы мэра.

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