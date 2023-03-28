В США заявили, что искусственный интеллект может оставить без работы около 300 млн человек

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Около 300 миллионов человек могут остаться без работы из-за искусственного интеллекта. Такой прогноз составил американский банк Goldman Sachs. Результаты его анализа приводит CNBC.

Специалисты считают, что две трети рабочих мест, которые сейчас заняты американцами и европейцами, можно частично автоматизировать. В ближайшей перспективе существует большая вероятность глобальных изменений на трудовом рынке, предупреждают эксперты.

Аналитики пришли к выводу, что сервисы и приложения, работа которых основана на искусственном интеллекте, способны ускорить рост производительности труда и через время увеличить мировой ВВП на 7%.

Эксперты оценили работу различных специалистов в США, которая может быть выполнена искусственным интеллектом. Выяснилось, что наибольшая доля задач, которые могут быть автоматизированы, приходится на:

офисные и административные должности – 46%;

юридические специальности – 44%;

профессии в области архитектуры и инжиниринга – 37%.

Ситуация среди уборщиков и специалистов технического обслуживания оказалась совершенно иная. По данным отчета, автоматизировать здесь можно лишь 1% задач.

Что касается европейских стран, больше всего также могут пострадать офисные должности, и только 4% работы в секторе ручного труда и смежных профессий может выполнять искусственный интеллект.

Автоматизация в развитых государствах сильнее отразится на рынке труда, чем в развивающихся, добавили эксперты. Больше всего пострадают специалисты в:

Гонконге;

Израиле;

Японии;

Швеции;

США.

Эксперты на данный момент не могут точно оценить последствия автоматизации различных профессий, поскольку они будут зависеть от возможностей новых технологий, а также сроков и масштабов их внедрения.

Ранее новая версия чат-бота GPT-4, у которого присутствуют элементы искусственного интеллекта, заявила, что может заменить 20 профессий.

Так, в списке появились такие роды деятельности, как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер. Чат-бот включил туда и аналитика по маркетинговым исследованиям, менеджера по соцсетям, планировщика встреч, телемаркетера, виртуального помощника и репортера.



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