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28 июня, 09:30

Политика

Российские войска освободили ряд населенных пунктов на линии боевого столкновения

Российские войска освободили ряд населенных пунктов на линии боевого столкновения

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Российские военные продолжают наступление в зоне специальной военной операции. На этой неделе был освобожден ряд населенных пунктов, в том числе Ялта на границе с Днепропетровской областью. Российский флаг в селе подняли бойцы с Дальнего Востока и Забайкалья.

Военные эксперты отмечают: самым активным стало южно-донецкое направление, где также освобожден ряд населенных пунктов. В Луганской народной республике под контроль взят населенный пункт Новая Кругляковка. Это важно для защиты региона и сдерживания противника на купянском направлении.

По данным Минобороны России, с начала специальной военной операции украинские войска потеряли значительное количество военной техники: почти 600 вертолетов и зенитных ракетных комплексов, более 65 тысяч беспилотников и 20 тысяч танков, бронемашин, минометов и артиллерии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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