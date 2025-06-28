28 июня, 09:30Политика
Российские войска освободили ряд населенных пунктов на линии боевого столкновения
Российские военные продолжают наступление в зоне специальной военной операции. На этой неделе был освобожден ряд населенных пунктов, в том числе Ялта на границе с Днепропетровской областью. Российский флаг в селе подняли бойцы с Дальнего Востока и Забайкалья.
Военные эксперты отмечают: самым активным стало южно-донецкое направление, где также освобожден ряд населенных пунктов. В Луганской народной республике под контроль взят населенный пункт Новая Кругляковка. Это важно для защиты региона и сдерживания противника на купянском направлении.
По данным Минобороны России, с начала специальной военной операции украинские войска потеряли значительное количество военной техники: почти 600 вертолетов и зенитных ракетных комплексов, более 65 тысяч беспилотников и 20 тысяч танков, бронемашин, минометов и артиллерии.
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