В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания
В Роспотребнадзор направили предложения по стандартизации маркировки сроков годности на продуктах питания. Инициатива, внесенная депутатом Госдумы Борисом Чернышовым, предполагает установление единых требований к размещению информации о дате изготовления и сроке годности на упаковке товаров.
Согласно предложению, производители должны будут указывать эти данные на четко видимой части упаковки с использованием контрастного шрифта установленного минимального размера. Это позволит покупателям быстро находить необходимую информацию и избегать случайной покупки просроченных продуктов.
