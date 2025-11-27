В Роспотребнадзор направили предложение об изменении правил маркировки продуктов питания

В Роспотребнадзор направили предложения по стандартизации маркировки сроков годности на продуктах питания. Инициатива, внесенная депутатом Госдумы Борисом Чернышовым, предполагает установление единых требований к размещению информации о дате изготовления и сроке годности на упаковке товаров.

Согласно предложению, производители должны будут указывать эти данные на четко видимой части упаковки с использованием контрастного шрифта установленного минимального размера. Это позволит покупателям быстро находить необходимую информацию и избегать случайной покупки просроченных продуктов.

