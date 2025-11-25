Трамп решил отсудить у BBC 5 млрд долларов за фейковое видео с ним

Президент США Дональд Трамп оценил в 5 миллиардов долларов размещение фейкового ролика с его участием. В преддверии выборов 2024 года в выпуске программы на телеканале BBC показали измененное видео.

Два отрывка речи, которую президент произнес в 2021 году в день беспорядков в здании конгресса, склеили в одну фразу и получился призыв идти на штурм Капитолия. Трамп решил подать иск к BBC.

