Новости мира: Илон Маск покинет пост главы DOGE из-за разногласий в Белом доме

Предприниматель Илон Маск сообщил о своем уходе из правительства США. Бизнесмен покидает пост главы департамента эффективности госуправления (DOGE). В качестве официальной причины называются разногласия в Белом доме по ключевым вопросам. Однако, по данным некоторых источников, миллиардер разочарован недостаточными результатами работы, а также обеспокоен своей безопасностью и состоянием собственных компаний. Корабли Starship терпят крушения, акции Tesla упали вдвое, ее автосалоны обливают краской по всей стране, а машины поджигают.

Возле Канарских островов перевернулась лодка, на которой плыли почти 200 мигрантов. Сообщают, что в основном это были беженцы из Сенегала и Мавритании. Трагедия произошла у берегов самого маленького острова архипелага, в порт которого шла лодка. Пока известно о семи погибших: четырех женщинах, девушке-подростке и двух пятилетних девочках. Испанские морские спасатели и гражданская гвардия продолжают поиски в районе крушения.

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