Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:00

Политика

Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

ВС РФ взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области

Зять Трампа Кушнер появился на переговорах с Путиным с каббалистической нитью на запястье

Госдума рассмотрит возможность отмены сложных домашних заданий для школьников

"Московский патруль": в ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Новости мира: панды-близнецы из японского зоопарка отправятся в Китай

Минобороны сообщило, что за время проведения СВО было уничтожено 670 самолетов ВСУ

В Госдуме назвали уважительные причины для невыхода на работу из-за погоды

Самолет с российской делегацией вернулся в Москву из Абу-Даби

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа упал до 38%, говорят свежие данные опросов. Американцы недовольны иммиграционной политикой своего президента. За месяц он потерял еще 4 пункта доверия граждан. 58% опрошенных заявили, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США "зашла слишком далеко" в пресечении нелегальной миграции в стране. Ранее рейтинг Трампа лишь единожды падал так низко в ноябре 2025 года.

Легкомоторный самолет упал в Австралии. Это произошло недалеко от аэродрома Голд-Кост почти сразу после взлета. Борт был частным. Пилотировал его 73-летний мужчина. Он и его пассажир погибли. После крушения в лесополосе начался пожар. Выгорели десятки деревьев и квадратных метров травы. Сейчас на месте работают спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияпожарза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика