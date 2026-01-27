Новости мира: рейтинг популярности Трампа упал до 38%

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа упал до 38%, говорят свежие данные опросов. Американцы недовольны иммиграционной политикой своего президента. За месяц он потерял еще 4 пункта доверия граждан. 58% опрошенных заявили, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США "зашла слишком далеко" в пресечении нелегальной миграции в стране. Ранее рейтинг Трампа лишь единожды падал так низко в ноябре 2025 года.

Легкомоторный самолет упал в Австралии. Это произошло недалеко от аэродрома Голд-Кост почти сразу после взлета. Борт был частным. Пилотировал его 73-летний мужчина. Он и его пассажир погибли. После крушения в лесополосе начался пожар. Выгорели десятки деревьев и квадратных метров травы. Сейчас на месте работают спасатели.

