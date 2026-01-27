ВС РФ взяли под контроль Купянск-Узловой в Харьковской области. На данный момент идет зачистка городских кварталов, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

По его словам, бойцы "Центра" развивают наступление на добропольском направлении, ведут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе и Белицком. Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Идут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.