Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в ЛНР

В ЛНР доставили очередную партию гуманитарной помощи. Российские военные привезли для местных жителей масло, крупы, муку, тушенку, сахар, лук, сладости и питьевую воду.

Распределять гуманитарную помощь военным помогали местные волонтеры. В первую очередь продуктовые наборы и предметы первой необходимости получили пожилые люди и семьи с детьми.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.