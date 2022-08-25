В Риге снесли мемориал советским воинам-освободителям. Не помогли протесты несогласных, 19 из которых арестовала полиция. Не поцеремонились и с самим монументом во время демонтажа.

Скульптура "Родина-мать" упала и раскололась после того, как ее с постамента столкнул экскаватор. После сноса памятник будет уничтожен, потому что "ни одна из его частей не была признана художественной ценностью латвийским Музеем оккупации". Об этом ранее заявил мэр латвийской столицы.

МИД РФ заявил, что ответные меры на снос памятника будут носить как дипломатический, так и экономический характер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.