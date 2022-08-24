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Политика

13:23

ВС России уничтожили 80 националистов в Херсонской области

политика

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие уничтожили 80 украинских националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец в Херсонской области, передает РИА Новости.

"В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ", – прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что военные России также поразили шесть автомобилей националистов. В Минобороны добавили, что ударами ВКС РФ в районе Артемовска в ДНР удалось уничтожить более половины личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ.

"В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении", – говорится в докладе ведомства.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 и 6 беспилотников. Также были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня, выпущенных украинскими боевиками вблизи Вернополья Харьковской области, Антоновки, Дарьевки и Чернобаевки Херсонской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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