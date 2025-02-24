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24 февраля, 07:15

Политика

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

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Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что новое правительство Германии появится до 20 апреля. Его альянс победил на выборах в Бундестаг, набрав почти 29% голосов. На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 20%, а на третьем – социал-демократы Олафа Шольца. Канцлер поздравил Мерца с победой, а тот, в свою очередь, подчеркнул, что его главная цель – создать единство в Европе, которая сталкивается с давлением как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона.

Турцию накрыл сильнейший снегопад за последние 50 лет. В некоторых районах за одну ночь выпало почти 50 миллиметров осадков, а сугробы достигли полутора метров в высоту. Стихия парализовала работу аэропортов в Стамбуле, где отменяются и задерживаются рейсы, а на дорогах образовались большие пробки. В труднодоступных районах началась эвакуация местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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