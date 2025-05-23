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23 мая, 11:45

Политика

Новости мира: в ЕС 27 мая рассмотрят вопрос о приостановке права голоса Венгрии

Новости мира: в ЕС 27 мая рассмотрят вопрос о приостановке права голоса Венгрии

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Вопрос о приостановке права голоса Венгрии в Совете Евросоюза будет рассмотрен 27 мая. Это уже восьмое слушание по соответствующей процедуре. ЕС обвиняет Венгрию в блокировке ключевых решений, в том числе связанных с политикой в отношении России.

Американские СМИ сообщили, что подозреваемому в убийстве двух израильских дипломатов в Вашингтоне может грозить смертная казнь. Элиас Родригес обвиняется в двойном убийстве и незаконном обращении с оружием. Инцидент произошел у здания Еврейского музея. При задержании он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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