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22 мая, 11:30

Политика

Российские войска уничтожили установки Patriot в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили установки Patriot в Днепропетровской области

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ВС РФ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в нескольких районах Сумской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок комплекса Patriot в Днепропетровской области ударом "Искандера". Также подразделения группировки "Север" нанесли удары по украинским бригадам в Сумской области.

Группировка "Центр" атаковала штурмовые и механизированные части ВСУ и теробороны в районах Коптево, Русин Яр и Красноармейск Донецкой Народной Республики – продолжается продвижение в глубину украинской обороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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