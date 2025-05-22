Российские войска уничтожили установки Patriot в Днепропетровской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух пусковых установок комплекса Patriot в Днепропетровской области ударом "Искандера". Также подразделения группировки "Север" нанесли удары по украинским бригадам в Сумской области.

Группировка "Центр" атаковала штурмовые и механизированные части ВСУ и теробороны в районах Коптево, Русин Яр и Красноармейск Донецкой Народной Республики – продолжается продвижение в глубину украинской обороны.

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