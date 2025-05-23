Подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили Новую Полтавку в ДНР

Подразделения группировки "Центр" ВС РФ продвинулись в Донецкой Народной Республике (ДНР) и освободили населенный пункт Новая Полтавка. Также в регионе нанесено поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в районах Ульяновки, Коптева и Новоэкономического.

Как отметил военный эксперт Олег Иванов, продвижение открывает возможность для дальнейшего наступления на север и выхода к стратегической трассе, соединяющей Покровск со Славянском и Краматорском.

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