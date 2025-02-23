Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 22:15

Политика

Россия и США продолжают переговоры на фоне изменения международных настроений

Россия и США продолжают переговоры на фоне изменения международных настроений

В Госдуме предложили платить семьям за долгий брак

ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций

Российские войска модернизируют захваченные украинские дроны и возвращают их в бой

Новости мира: Папе Римскому провели переливание крови

Новости мира: представители России и США могут встретиться в ближайшие две недели

ВС РФ за прошедшие сутки отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Путин поручил кабмину отрегулировать возвращение иностранных компаний на рынок России

СМИ сообщили, что Великобритания скоро может объявить о новых санкциях против России

Песков заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля или позже

Россия и США продолжают согласовывать место для второй встречи делегаций. Следующий этап переговоров состоится на уровне директоров департаментов МИД. В этом контексте произошла резкая смена международных настроений.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры продолжатся, и стороны планируют обсудить устранение раздражителей в двусторонних отношениях. В то же время, в Италии заявили, что концепция коллективного Запада "мертва", а США начали напрямую договариваться с Россией, оставив союзников в стороне.

Генсек НАТО Марк Рютте продолжает противостоять мирному урегулированию конфликта, что вызывает критику со стороны России. США и Россия продолжат диалог 25 февраля в Саудовской Аравии, где могут обсуждаться как двусторонние отношения, так и украинский кризис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСветлана КлючниковаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика