Россия и США продолжают согласовывать место для второй встречи делегаций. Следующий этап переговоров состоится на уровне директоров департаментов МИД. В этом контексте произошла резкая смена международных настроений.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры продолжатся, и стороны планируют обсудить устранение раздражителей в двусторонних отношениях. В то же время, в Италии заявили, что концепция коллективного Запада "мертва", а США начали напрямую договариваться с Россией, оставив союзников в стороне.

Генсек НАТО Марк Рютте продолжает противостоять мирному урегулированию конфликта, что вызывает критику со стороны России. США и Россия продолжат диалог 25 февраля в Саудовской Аравии, где могут обсуждаться как двусторонние отношения, так и украинский кризис.

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