20 января, 11:45Политика
Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем
Минобороны России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем. Пункты приема заявлений открыты во всех регионах страны. Ежедневно поступают заявления от желающих проходить службу в этом новом роде войск.
Для служащих предусмотрены контракты сроком от года. Все кандидаты обязаны пройти курсы обучения. К претендентам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности.
