Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

Минобороны России организовало работу по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем. Пункты приема заявлений открыты во всех регионах страны. Ежедневно поступают заявления от желающих проходить службу в этом новом роде войск.

Для служащих предусмотрены контракты сроком от года. Все кандидаты обязаны пройти курсы обучения. К претендентам предъявляются требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

