Владимир Путин примет участие в первом за три года очном саммите с лидерами Ирана и Турции 19 июля. Речь пойдет о российско-иранском сотрудничестве в экономике на фоне ужесточения западных санкций.

Помимо прочего, страны могут перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Важным обещает стать и диалог о ядерной сделке, где и Россия, и Иран выступают за возобновление действия соглашения в первоначальном виде.

После глава РФ встретится с президентом Турции. Он уже прилетел в Тегеран. Лидеры собираются обсудить ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества и реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.