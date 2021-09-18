Фельдъегерь рассказал об участии в электронном голосовании

Благодаря онлайн-голосованию, москвичи, которые по каким-то причинам находятся в других регионах, могут тоже принять участие в выборах. О такой возможности рассказал фельдъегерь Сергей Данилов.

"Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно. Поэтому находясь в рейсе на технической остановке и с устойчивой мобильной связью решил сделать свой выбор", – рассказал мужчина.

Всего для онлайн-голосования в столице зарегистрировались более 2 миллионов избирателей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.